Зеленский раскрыл, что произойдет при отказе России от перемирия

Если Россия откажется от предложенного США 30-дневного перемирия, Вашингтон предпримет серьезные шаги, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американская сторона усилит Киев.

Во вторник, 11 марта, Украина заявила о готовности принять предложение американской стороны о введении временного режима прекращения огня сроком на 30 дней. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что это действие может быть продлено по взаимному согласию сторон.

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Глава американского Госдепартамента Марко Рубио также заявлял, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня, и Украина готова к подобному развитию событий. Теперь ожидается, что Вашингтон передаст РФ предложения по перемирию «по нескольким каналам».