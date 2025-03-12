Госсекретарь США предложил способ отслеживать прекращение огня на Украине

Следить за прекращением огня на Украине можно с помощью спутников. Такой способ предложил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

По словам американского представителя, современные боевые действия отслеживать легче, чем когда-либо, потому что «существует много наблюдающих "глаз" на местах».

«Будет довольно сложно скрыть удары беспилотников, ракетные удары, баллистические удары, артиллерийские», — отметил Рубио на пресс-конференции.

Ранее госсекретарь США заявил, что гарантии безопасности для Украины предполагают сдерживание, но для начала их необходимо обсудить. Рубио также указал на то, что в данный момент стороны стремятся договориться о «прекращении военных действий на Украине, а также достичь определенного уровня дипломатии».