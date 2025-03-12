Додик объявил о планах встретиться с представителями РФ на «высочайшем уровне»

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в свете постановления прокуратуры БиГ заявил, что в ближайшие дни ожидает встречи с представителями России на «высочайшем уровне». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее прокуратура БиГ предписала задержать Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Скупщины Ненада Стевандича. Их обвиняют в «нападении на конституционный порядок».

«В ближайшие дни я проведу встречу на самом высоком уровне с представителями РФ. И, в отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить Althea, теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам, вводя какие-то силы только потому, что об этом просят в Сараево», — сказал Додик.

Также он отметил, что чувствует себя спокойно и никогда не уедет из Республики Сербской. В свою очередь Вишкович и Стевандич заявили, что не верят и не собираются предавать себя не предусмотренным конституцией органам БиГ.