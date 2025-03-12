Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером высказался об отстранении спецпосланника президента США Кита Келлога от переговоров по урегулированию украинского конфликта и назвал возможные причины принятия соответствующего решения американским руководством.

Согласно данным издания Politico, ранее Келлог фактически был «отодвинут» от переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Журналисты обратили внимание, что он не присутствовал на прошедших в Саудовской Аравии переговорах США и Украины. По словам некоторых источников из администрации Трампа, роль Келлога в данном процессе поставили под большое сомнение.

Причин отстранения Келлога может быть множество, и среди них могут быть даже самые неочевидные. Но я полагаю, что отстранение связано с тем, что Келлогу не хватает гибкости. Это довольно упертый товарищ. Для переговорного процесса, в ходе которого необходимо проявлять тонкость и умение подстраиваться, он не очень хорош. Кроме того, Келлог – это совсем не такой политик, каким, например, был [бывший государственный секретарь США] Генри Киссинджер. Это просто чиновник средней руки. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Еще одной причиной отстранения Келлога от переговоров по урегулированию украинского конфликта мог стать преклонный возраст политика, которому в мае исполнится 81 год, добавил эксперт.

В настоящее время основную роль в переговорном процессе со стоны США играет госсекретарь Марко Рубио, а также его подчиненные, подчеркнул Блохин.

«Однако, когда все делегации договорятся между собой, то финальные слова, росписи и так далее будут за лидерами стран. Сейчас же главную роль в переговорах играет команда Рубио, а также представители силового и финансового блока США, ведь на Украине завязаны интересы и американского ВПК, и американского финансового сектора», - отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» выразил мнение, что отстранение Келлога от переговоров по Украине выгодно России.