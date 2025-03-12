Зеленский рассказал, когда на Украине пройдут президентские выборы

Выборы на Украине пройдут после окончания войны и отмены военного положения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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«Никто ничего откладывать не будет. Нам необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что после окончания военного конфликта будет снято военное положение, после этого выборы будут проходить в соответствии с законодательством Украины.

Также Зеленский заявил, что возможное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения по урегулированию конфликта.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что переговоры по конфликту на Украине начались и идут не в направлении поставок новых вооружений, а в поиске мирного соглашения — это позитивный факт.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Москва ожидает, пока США подробнее проинформируют Россию о переговорах. Не исключен телефонный разговор президентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.