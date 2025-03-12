Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о перемирии между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступавший против прекращения огня на Украине, сменил свою точку зрения и заявил, что приветствует «прекрасные новости о перемирии». Об этом пишет «Царьград».

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио подчеркнул, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».

Джонсон наряду с другими европейскими политиками, ранее выступавшими за продолжение войны на Украине, поддержал готовность Киева прекратить огонь, отмечает издание.

«Рад слышать новости о том, что Украина достигла соглашения с США по вопросу перемирия и мои поздравления всем переговорщикам, включая хозяев. На этих условиях у Украины может быть процветающее будущее свободной суверенной и независимой страны, а также перспективы долгосрочного сотрудничества с самой сильной страной планеты при поддержке европейцев и на условиях гарантий со стороны Британии и Франции», - заявил он.

Зеленский объявил о готовности Украины к перемирию на 30 дней

При этом экс-премьер Великобритании высказал мнение, что Кремль либо «подпишется под планом [президента США Дональда] Трампа», либо «столкнется с последствиями», доказав, что «не настроен заключать мир и никогда не был настроен всерьез».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».