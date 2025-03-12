Зеленский не стал комментировать поражения ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать сообщения о поражениях Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области. Трансляцию его выступления ведет украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.

«Наше командование делает все, что надо — по максимуму сохраняет жизни воинов», — заявил политик.

Зеленский в ходе выступления по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии ограничился комментарием, что ВСУ продолжают выполнять задачи в Курской области. При этом он признал давление Вооруженных сил России, назвав его «однозначно максимальным».