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Суджа полностью перешла под контроль ВС РФ

Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

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Власти Франции сделали заявление о российских активах

Власти Франции в настоящий момент не поддерживают идею конфискации российских активов, однако продолжают изучать связанные с этим возможности. Об этом заявила официальный представитель правительства страны, министр-делегат Софи Прима.

"Пока что мы не поддерживаем", - сказала она в эфире радио Sud Radio.

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В Кремле впервые прокомментировали переговоры США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти ждут детальную информацию от руководства США об итогах переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что в Кремле не хотят забегать вперед с ответами на вопросы о 30-дневном прекращении огня. Он указал, что глава Госдепартамента США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали передать России детальную информацию о результатах переговоров по различным каналам.

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Стало известно, какую провокацию устроили США на переговорах с Украиной

Доктор политических наук Александр Гусев назвал встречу с Украиной в Саудовской Аравии «провокацией США» и призвал руководство РФ не начинать переговоры с нелегитимными представителями Киева. Об этом эксперт рассказал изданию «Абзац».

По мнению Гусева, российскому руководству не стоит участвовать в переговорах с украинской стороной, пока Киев представлен делегацией, в которую входят глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Политолог подчеркнул, что оба они нелегитимны.

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Генштаб ВСУ признал поражение в Курской области

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал существенное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

12 марта ведомство опубликовало карты боев, подтверждающие продвижение российских войск на курском направлении. На картах за 10 и 11 марта, опубликованных Генштабом ВСУ, видно, что зона, которую контролировали украинские силы, заметно уменьшилась. Информация об активном продвижении ВС РФ поступает с начала марта.

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МИД Украины пожаловался на тяжелые компромиссы после переговоров с США

Делегации Украины на переговорах США в Джидде пришлось столкнуться с усталостью и тяжелыми компромиссами в ходе разговора. Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы», — подчеркнул дипломат.

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Киев отказался от «Ялты» и «Минска»

© Zuma/TACC

В урегулировании конфликта Украина стремится к достижению долгосрочного справедливого мира, Киев не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2».

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого "Минска-3" или "Ялты-2"», — заявил дипломат.

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Стало известно еще одно предсказание Жириновского

В одном из последних интервью основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал ухудшение отношений США и Европы, а также развал НАТО. Как сообщает Starhit, очередной прогноз политика вспомнили в студии программы «Пусть говорят».

Напомним, что Жириновский умер почти три года назад — 6 апреля 2022 года. После его смерти общественность стала обращать внимание на его прогнозы, сделанные при жизни. В частности, он назвал дату начала спецоперации, предрек активную стадию войны в Израиле и покушение на президента США Дональда Трампа.

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Стало известно о задержании двух руководителей ХК «Салават Юлаев»

Двое руководителей «Салавата Юлаева» были задержаны после матча уфимской команды с «Амуром» за попытку вывоза двух с половиной килограммов чёрной икры из Хабаровска. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов были задержаны 6 марта в аэропорту Хабаровска. При себе у них было пять полукилограммовых банок с чёрной икрой.

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Канделаки оценила приговор Саакашвили

Гендиректор ТНТ, уроженка Грузии Тина Канделаки заявила, что 16 лет ждала приговора экс-президенту страны Михаилу Саакашвили. В своем Telegram-канале Канделаки написала, что «правда восторжествовала».

Суд в Тбилиси 12 марта приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы. Экс-президента Грузии признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере.

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