Профессор Университета Аризоны (США) Дэвид Гиббс заявил, что украинский кризис завершится на условиях, которые выгодны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Dialogue Works.

По мнению Гиббса, президент США Дональд Трамп действительно хочет снизить объем ущерба от конфликта на Украине и поэтому пытается заключить любое соглашение. В результате кризис не закончится на выгодных для НАТО или Украины условиях, и это, «скорее, хорошо, чем плохо», подчеркнул профессор.

«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать», - заключил Гиббс.

По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры». В Кремле заявили, что ожидают от США детальной информации о результатах встречи с Украиной.