Конфликт на Украине завершится на выгодных для России условиях. С таким заявлением выступил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Конфликт почти наверняка завершится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа и Украина никак не смогут этого изменить», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что украинский конфликт не закончится на условиях, выгодных для НАТО или Киева. По мнению Гиббса, это «скорее, хорошо, чем плохо».