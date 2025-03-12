Предложенное Соединенными Штатами перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, написал в социальной сети X (бывшая Twitter) профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Я вынужден заключить, что предложение о прекращении огня — это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий", - поделился своей точкой зрения он.

Это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением и единственный путь к миру на Украине в настоящее время лежит через принуждение Россией украинской армии к капитуляции, резюмировал Малинен.

11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых администрация США призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, где речь, в частности, идет о том, что Украина готова на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, оно может быть продлено по согласию сторон. Также в документе указано, что США немедленно отменяют приостановку в обмене разведывательными данными, а также возобновляют поставки продукции военного назначения Украине. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции российской стороны.

Ранее в Соединенных Штатах обратили внимание на важную деталь в заявлении по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде. В совместном заявлении сторон не указан способ достижения прекращения огня, поделились своими наблюдениями там.