Додик намерен встретиться "на самом высоком уровне" с РФ

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик в ближайшие дни планирует провести встречу "на самом высоком уровне" с представителями РФ и обратиться к Москве с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о прекращении военной операции Евросоюза в стране EUFOR Althea из-за нарушения ее мандата.

"В ближайшие дни я проведу встречу на самом высоком уровне с представителями Российской Федерации, и, в отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить Althea, теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам, вводя какие-то силы только потому, что об этом просят в Сараево", - приводит слова Додика Радио и телевидение Республики Сербской.