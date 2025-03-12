На Украине раскрыли выдвинутые на переговорах с США условия для возобновления помощи

Главным условием США на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии для возобновления военной помощи было согласие Украины на прекращение огня.

Выдвинутые в Джидде условия со ссылкой на источники в дипломатических кругах раскрыло в Telegram издание «РБК-Украина».

«Основной была готовность к прекращению огня. Украине не выдвигали никаких дополнительных предпосылок для восстановления американской помощи», — говорится в публикации.

Собеседник издания подчеркнул, что Киев уже готов к завершению сделки по редкоземельным металлам и уже скоро документ может быть подписан.

Стало известно, какую провокацию устроили США на переговорах с Украиной

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киеву на переговорах в Джидде пришлось столкнуться с усталостью и тяжелыми компромиссами. По его словам, украинской делегации пришлось контролировать эмоции и проявлять гибкость в ходе обсуждения, продолжавшегося более восьми часов разговора.