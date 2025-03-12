Рубио назвал «единственный путь» прекращения конфликта на Украине

Мария Иванова

Глава Госдепартамента США Марко Рубио назвал переговоры единственным способом урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Рубио.

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.

После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Участвовавший во встрече с Украиной Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры». По словам Рубио, стороны уже перешли от вопроса о том, закончится ли этот конфликт, к вопросу о том, как именно он закончится.

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По данным CNN, в ходе пресс-конференции Рубио сообщил, что 12 марта состоится контакт США с российской стороной, кроме того, «уже были контакты на разных уровнях с коллегами, разными членами администрации, и это будет продолжаться». Он не дал подтверждения или каких-либо подробностей об ожидаемой поездке спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.

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