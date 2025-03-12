Рубио назвал «единственный путь» прекращения конфликта на Украине

Глава Госдепартамента США Марко Рубио назвал переговоры единственным способом урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Рубио.

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.

После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Участвовавший во встрече с Украиной Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры». По словам Рубио, стороны уже перешли от вопроса о том, закончится ли этот конфликт, к вопросу о том, как именно он закончится.

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По данным CNN, в ходе пресс-конференции Рубио сообщил, что 12 марта состоится контакт США с российской стороной, кроме того, «уже были контакты на разных уровнях с коллегами, разными членами администрации, и это будет продолжаться». Он не дал подтверждения или каких-либо подробностей об ожидаемой поездке спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.