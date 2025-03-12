Госсекретарь США назвал важный аспект в переговорах по Украине

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине могут быть затронуты санкции Европейского союза (ЕС) против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

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«Я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, в ходе любых переговоров по урегулированию Москва «поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее».