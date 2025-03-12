Президент Франции Эммануэль Макрон с большой долей вероятности попытается сорвать мирное урегулирование на Украине при поддержке Европейского союза, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, главе Пятой республики и его союзникам в Брюсселе нужна война, а не мир.

Мир на Украине становится возможным, поэтому будем ожидать подвоха от ЕС и Макрона: им не нужен мир, им нужна война! Провокации, операции под ложным флагом, давление и т. д., — написал Филиппо.

Политик отметил, что Париж и Брюссель продолжают продвигать финансирование «европейской обороны» и размещение миротворческих сил на Украине против России. Филиппо подчеркнул, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «особенно опасны именно тогда, когда наступает мир».