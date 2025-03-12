Эксперт оценил итоги переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал недавние американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии и оценил их значение для России.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. Они длились более 9 часов. По итогам встречи на сайте президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Киев готов принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. Также стороны договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов, чтобы укрепить экономику Украины. По данным Fox News, вопрос об отставке Зеленского делегации стран не обсуждали.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время вся основная информация о контактах представителей США и Украины в Джидде поступает не через официальные источники сторон, а через СМИ и устные заявления участников переговоров для печати.

Последние события показали, что нынешняя администрация Украины является недоговороспособной в плане проведения переговоров. И если верить сообщениям прессы о том, что на встрече в Джидде были достигнуты какие-то результаты, то следует отметить, что это стало следствием давления со стороны США, следствием выдвинутых украинскому руководству ультиматумов. При этом состоявшиеся переговоры — это в любом случае лишь промежуточный шаг, который предполагает оказание дальнейшего американского давления на украинскую сторону. Вместе с тем я вижу здесь подсказку для России в вопросах о том, как нам вести себя с украинским руководством. Полагаю, американских подход к достижению выгодных для себя договоренностей, связанный с оказанием жесткого давления, будет полезен. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

При рассмотрении вопросов, связанных с достижением мирного соглашения по украинскому конфликту, США выступают лишь в роли посредника, подчеркнул эксперт.

«Переговоры – это американская инициатива, против которой мы не возражали. Американцы могут попробовать что-то сделать, но мы тут не давали никаких обещаний о том, что достигнутые на встрече договоренности будут рассматриваться как какие-то обязательства. США для нас – не арбитр, а только посредник. Соответственно, теперь необходимы контакты представителей России и США на достаточно высоком уровне, чтобы уточнить, какие именно договоренности были достигнуты на встрече, как они были оформлены, какие были намечены дальнейшие шаги. Ответы на три этих вопроса позволят Москве сформулировать свое отношение к контактам между представителями Вашингтона и украинской администрации в Саудовской Аравии», - сказал Оленченко.

Комментируя сообщения о готовности Киева принять предложение США по прекращению огня на 30 дней, политолог отметил, что со стороны украинских властей не раз наблюдались «развороты в обещаниях и заявлениях».

«К примеру, с тех пор как 28 февраля украинский президент устроил скандал в Белом доме, украинская позиция менялась, по крайней мере, три раза… При этом в конечном итоге Зеленский извинился перед Трампом и принял американские условия. Так что тут встает вопрос о том, можно ли доверять заявлениям украинской стороны. Если говорить о российско-украинских контактах, то невозможно найти ни одного факта, когда украинская стороны выполнила бы свое обещание. Поэтому теперь мы выслушаем американскую сторону и посмотрим, как она отреагирует на состоявшиеся переговоры. Как неоднократно отмечал наш президент, мы хотим проведения мирных переговоров и достижения устойчивого мира. И на этом фоне перемирие необходимо. И готовность Украины к такому перемирию мы можем рассматривать, как ее готовность начать переговоры о мире. Однако никакие предварительные условия тут неприемлемы», - заключил специалист.

Ранее итоги недавних переговоров США и Украины оценили зарубежные СМИ.