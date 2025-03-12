Рубио анонсировал новые контакты с Россией по Украине
Глава Госдепа Марко Рубио анонсировал новые контакты американской администрации с Россией по вопросу урегулирования кризиса на Украине.
«Будет множество контактов с россиянами для того, чтобы выверить, хотят они это делать или нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при необходимости в Кремле быстро организуют беседу Путина и президента США Дональда Трампа.
Американский лидер сообщил, что Путин прошёл с ним тяжёлые времена.