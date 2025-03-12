СМИ оценили готовность РФ согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной

Москва вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине, при этом российская сторона считает, что любое мирное соглашение должно учитывать ситуацию на поле боя. Об этом со ссылкой на осведомленные российские источники пишет агентство Reuters.

Накануне делегации Украины и США провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам встречи Киев «выразил готовность» на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После чего США возобновили обмен разведданными и оказание помощи Украине в сфере безопасности, а президент Дональд Трамп выразил надежду на согласие российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.

Осведомленные источники в российских властных кругах отметили, что необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-то гарантии.

«Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У него сильная позиция, потому что Россия наступает», - приводит агентство слова одного из своих источников.

Еще один высокопоставленный российский источник подчеркнул, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка. А третий собеседник агентства констатировал, что общая картина такова: Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными.

При этом президент Владимир Путин неоднократно исключал возможность краткосрочного прекращения огня, подчеркивая, что России «нужен долгосрочный мир». В июне 2024 года глава РФ назвал условия начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы, ее безъядерный статус, а также признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями.