Федеральный канцлер Германии поприветствовал предложение о временном прекращении огня на Украине и заявил, что теперь дело за российским лидером Владимиром Путиным.

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«Идея 30-дневного прекращения огня является важным и правильным шагом на пути к справедливому миру для Украины. Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения из Джидды. Теперь дело за Путиным», — написал Шольц.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

На Украине заявили о готовности к обсуждению мира

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, участники встречи обсудят введение режима прекращения огня.