Европейский миф о России поставили под сомнение
Европейцы уже не верят в миф, что русские придут и все захватят.
Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил бывший помощник президента США Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
«Среднестатистический европеец смотрит на то, что происходит, и не верит больше в этот миф, что "русские идут", "русские вот-вот будут тут, они придут на улицу Северной Джерси, 95. Приходите сюда все"», — сказал он.
По словам военного, чтобы остановить конфликт на Украине необходимо прекратить поставлять помощь Киеву, четко показать, что США больше не участвует в этом.
«Британцы и французы не смогут прийти и обосноваться там, как и немцы. Это нонсенс!» — заключил он.
Ранее Макгрегор заявил, что США должны быть рады, что Россия готова вести мирные переговоры и рассматривает Украину в качестве нейтрального государства. Он подчеркнул, что Запад может доверять Москве в этом вопросе.