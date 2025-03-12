Европейцы уже не верят в миф, что русские придут и все захватят.

Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил бывший помощник президента США Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

«Среднестатистический европеец смотрит на то, что происходит, и не верит больше в этот миф, что "русские идут", "русские вот-вот будут тут, они придут на улицу Северной Джерси, 95. Приходите сюда все"», — сказал он.

По словам военного, чтобы остановить конфликт на Украине необходимо прекратить поставлять помощь Киеву, четко показать, что США больше не участвует в этом.

«Британцы и французы не смогут прийти и обосноваться там, как и немцы. Это нонсенс!» — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что США должны быть рады, что Россия готова вести мирные переговоры и рассматривает Украину в качестве нейтрального государства. Он подчеркнул, что Запад может доверять Москве в этом вопросе.