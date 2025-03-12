США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной

США возобновили передачу Украине разведывательной информации. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети Х директор национальной разведки США Тулси Габбард.

По словам Габбард, был сделан «значительный шаг к прекращению кровопролитной войны на Украине».

«По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — написала она.

Власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом после встречи в Вашингтоне 28 февраля президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Визит Зеленского завершился скандалом. Украинский политик выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы тот досрочно покинул Белый дом.

11 марта в Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. После этого офис Зеленского опубликовал совместное заявление двух стран, в котором говорится, что Киев согласен на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.