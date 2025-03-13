Лукашенко объяснил, зачем Украине понадобилось месячное перемирие

Украинские власти, скорее всего, не согласятся на перемирие в зоне спецоперации, однако надеются на отказ со стороны России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил, что во время возможного прекращения огня на Украине «движения не должно быть никакого», и на этот шаг руководство страны явно не пойдет. В то же время белорусский лидер отметил, что «на Россию не нажмешь», поэтому США надавили на Украину.

Об украинском конфликте

Вероятно, Украина рассчитывает на отказ России от перемирия в зоне спецоперации, в то же время и сама не пойдет на этот шаг, заявил Лукашенко после прибытия в Москву. Он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, после чего они ответят на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

«Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся <...> Они говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если на 30 дней, все равно экономика будет работать, ВПК будет работать. Они будут производить вооружение и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем — на складе складируем это все. А на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили — все, нарушение. Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил [президент США Дональд] Трамп», — объяснил белорусский лидер.

По его словам, Штаты не смогут превратить предложение о месячном перемирии на Украине в уловку.

«Нет, они уже нас не поймают, а Россию тем более. Все время уловки, уловки, то обманули, то еще что-то. Ну, пора уже нам головой думать», — констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, США не могут надавить на Россию по вопросу урегулирования конфликта, поэтому они нажали на Украину.

«Мы давно обсуждали эту проблему, что [президент США] Дональд [Трамп] придет и кулаком стукнет — все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину», — отметил президент Белоруссии.

Он предположил, что у Штатов нет плана урегулирования украинского конфликта, они лишь «зондируют почву». Российские военные, добавил Лукашенко, в ближайшие несколько дней полностью освободят Курскую область от ВСУ.

Договориться об урегулировании конфликта на Украине получится, когда Россия достанет «большие козыри», объяснил Александр Лукашенко.

Путин поддержал прекращение боевых действий на Украине

Об отношениях с Россией и «Орешнике»

Власти и народ Белоруссии — сторонники тесных отношений с Россией, заявил Лукашенко во время переговоров с Путиным. Он добавил, что на выборах президента фактически шла речь о том, с Россией ли страна. По словам белорусского лидера, «мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель».

«Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги — члены правительства, депутаты — сторонники теснейших наших отношений. Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос об «Орешнике», белорусский лидер заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты от России. Пока что в республике изготавливают пусковые установки для комплекса.

«Когда я погрузился в эту проблему, [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. От старшего брата ракета нужна будет», — добавил Лукашенко.

Во время переговоров с Путиным он отметил успешное противостояние России и Белоруссии санкционному давлению со стороны Запада.