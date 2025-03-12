Киев готов сформировать переговорную команду для обсуждения возможного объявления перемирия.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским.

"Мы готовы с нашей стороны создать соответствующую команду, которая будет готовить дорожную карту перемирия, если до этого дойдет", - сказал Сибига журналистам. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. Они длились около девяти с половиной часов. По итогам переговоров на сайте Владимира Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение по недрам.

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С украинской стороны во встрече приняли участие глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, со стороны США - госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. После переговоров Ермак выразил надежду на продолжение контактов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что урегулирование на Украине должно привести не к краткой "передышке", а к долгосрочному миру.