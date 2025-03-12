Додика постановили арестовать

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Отмечается, что постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич. Он вменяет политикам «нападение на конституционный порядок».

Напомним, что 26 февраля не признаваемый Республикой Сербской суд БиГ 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта. В результате президента приговорили к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу.

28 февраля Додик подписал законы о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ судов, прокуратур и SIPA. 7 марта президент Республики Сербской предложил сотрудникам этих ведомств перейти на работу в структуры республики.