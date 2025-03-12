В Польше заявили, что поставки оружия Украине вернулись к прежним уровням

Поставки вооружения украинской стороне через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням. Об этом в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням», — заявил он.

До этого вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша готова возобновить поставки американского вооружения Украине. По его словам, аэропорт, на территории которого находится хаб, сохраняет свои эксплуатационные возможности, так как продолжает получать помощь от других стран.

В начале марта этого года в Польше приостановили отправку американского вооружения на Украину.

Как писал портал onet.pl, ранее соответствующие грузы поступали в логистический хаб в городе Жешув и затем сразу отправлялись Киеву. Как сообщалось, после прекращения поставок их перенаправляют на базу, где дислоцируется 82-я воздушно-десантная дивизия Вооруженных сил США.