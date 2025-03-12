Обзор иноСМИ: Трамп «поставил Зеленского на место» и паника переговорщиков Киева

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«Переговорщики Зеленского испугались атаки дронов по России»

В ночь на 11 марта более 330 украинских беспилотников атаковали российские регионы, десятки дронов были сбиты у Москвы, атака привела к жертвам и пострадавшим среди мирного населения. Как отмечает немецкое издание Zeit, попытка атаки по Москве была предпринята незадолго до начала переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

По данным издания, переговорщики из украинской делегации испугались последствий атаки и срыва переговоров - «возник вопрос, было ли решение об атаке разумным». По версии Zeit, важную роль в успешном исходе переговоров сыграла принимающая сторона - Саудовская Аравия. Газета назвала ее «новой Швейцарией».

Вице-президент США посетит Индию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце марта отправится в Индию вместе со своей супругой, американкой с индийскими корнями Ушей Вэнс. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

Визит в Индию станет второй зарубежной поездкой Вэнса в качестве вице-президента после его февральского дебюта на мировой арене во Франции и Германии. Первая зарубежная поездка вице-президента была отмечена «пламенной речью» на Мюнхенской конференции по безопасности, где он раскритиковал европейские правительства за их отношение к нелегальной миграции, игнорирование религиозных свобод и отмену итогов выборов в некоторых странах ЕС.

Вашингтон и Лондон продолжат совместные военные учения

США и Британия продолжат проводить совместные учения, несмотря на стремление американского президента Дональда Трампа отдалиться от НАТО, сообщает Reuters. Американские и британские командиры заявили 11 марта, что совместные учения имеют «жизненно важное значение для обеспечения Европы инструментом сдерживания в отношении России».

Эти заявления стали демонстрацией единства после того, как попытки Трампа сблизиться с Москвой вызвали сомнения в приверженности Вашингтона НАТО, отмечает Reuters. Британский маршал авиации Джонни Стрингер и командующий 8-й воздушной армией США Джейсон Армагост заявили, что хотят «оставить политику политикам», когда их спросили о неопределенности будущего сотрудничества США с НАТО при Трампе.

В Белом доме заявили о «поставленном на место» Зеленском

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп «поставил Владимира Зеленского на место», продемонстрировав Киеву серьезность настроя США на урегулирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ливитт в эфире Fox News.

Ливитт подчеркнула, что Трамп остается «главным переговорщиком». По ее словам, Зелнский изменил свой подход после того, как президент США продемонстрировал ему, что американцы «серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение». Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что в США довольны сделкой с украинцами, заключенной в Саудовской Аравии. Ливитт выразила надежду, что эффект от урегулирования будет «вечным».

«США все еще пытаются эксплуатировать украинский кризис»

Реальный мотив помощи Дональда Трампа в посредничестве по войне в Газе и украинскому кризису - что угодно, но не стремление к миру, считает автор китайского издания China Daily. По его мнению, урегулирование - это всего лишь прикрытие для президента США и его подчиненных, которые хотят «максимально усилить» позиции Соединенных Штатов и, при необходимости, использовать их в качестве оружия для нападения на любую сторону, ставящую под сомнение их усилия.

Автор China Daily напомнил, что Трамп хочет поставить продолжение военной помощи Киеву в зависимость от доступа к минеральным ресурсам Украины. Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил журналистам, что сторонам «предстоит проработать больше деталей, и это займет немного больше времени». По версии автора статьи, в Вашингтоне осознали, что процесс прекращения кризиса может занять больше времени, чем предполагалось ранее.