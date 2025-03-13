Ле Пен выступила против антироссийского решения Франции

Конфискация замороженных в ЕС российских активов не только нарушит международное право, но и создаст угрозу для европейских активов в РФ. Такое мнение в эфире телеканала CNews выразила лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Во-первых, это запрещено с точки зрения международного права. Во-вторых, и здесь я разделяю мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, если вы начнете это делать, то вы рискуете потерять все инвестиции в страну", - отметила она.

По словам Ле Пен, третья причина, по которой не следует изымать российские активы, заключается в том, что это станет угрозой для авуаров Евросоюза в РФ.

"Сколько активов ЕС находятся в России? В общей сложности €12 млрд, как мне кажется", - сказала она.

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) ранее приняло резолюцию о поддержке Украины с призывом направить на помощь Киеву замороженные российские активы. Фракция "Национального объединения" воздержалась при голосовании.

Во Франции отреагировали на решение изъять активы России в пользу Украины

Правительство Франции неоднократно заявляло, что выступает против изъятия замороженных активов РФ, так как это стало бы серьезным нарушением международного права.