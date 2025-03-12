Сотрудникам USAID приказали массово уничтожать секретные документы

Высокопоставленный член Агентства по международному развитию США (USAID) приказал оставшимся сотрудникам собраться в штаб-квартире организации для «круглосуточной» коллективной работы по уничтожению хранящихся там секретных документов. Об этом сообщает Politico.

Поручение было направлено по электронной почте от исполняющей обязанности исполнительного директора USAID Эрики Карр.

«Сначала уничтожьте как можно больше документов, а пакеты для сжигания оставьте на тот случай, если шредер станет недоступным или ему понадобится перерыв», — говорилось в электронном письме, поступившим в распоряжение газеты.

Отмечается, что в нем не было указано никаких причин для уничтожения документов. Politico обратило внимание, что недавние массовые увольнения могли нарушить обычные графики ликвидации бумаг.

Газета также сообщает, что Государственный департамент не отреагировал на просьбу прокомментировать резкое избавление от документов. При этом бывший сотрудник USAID в разговоре с Politico на условиях анонимности назвал решение беспрецедентным.

«Я никогда не видел ничего подобного — в массовом порядке. Все, у кого есть сейф, должны поддерживать его в актуальном состоянии и уничтожать документы, когда в их хранении больше нет необходимости. Иногда служба безопасности проверяет ваш сейф и говорит вам, нужно ли вам очистить старые материалы», — пояснил собеседник газеты.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США закрывают 83 процента программ USAID. Он подчеркнул, что совместно с Конгрессом США было решено передать под контроль Государственного департамента оставшуюся тысячу проектов, которую было решено сохранить.