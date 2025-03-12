На Украине выразили нежелание жить в «стальном дикобразе»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о нежелании жить на Украине, из которой сделают «стального дикобраза». Об этом украинский парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Давайте начнем диалог о послевоенной Украине. Какой она должна быть? (...) Какое государство мы хотим построить вместо "стального дикобраза", которого хочет сделать из нас Европа? Я лично в "стальном дикобразе" жить не хочу», — говорится в публикации.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». Он также призвала к срочному перевооружению европейских стран.