Умер известный музыкант Владимир Крпан

Ушел из жизни Владимир Крпан, известный югославский хорватский музыкант, пианист и педагог с мировым именем, профессор. В январе ему исполнилось 87 лет.

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Как сообщает Porin, прощание с маэстро прошло в загребском крематории.

Владимир Крпан родился в 1938 году. Окончил Загребскую музыкальную академию, получил степень магистра в Риме, где далее продолжил образование.

Крпан основал фортепианный факультет в Музыкальной академии в Скопье, воспитав несколько поколений артистов. Выступал в России, США, Северной и Южной Корее, стал автором телевизионного сериала, рассказывающего о фортепианной музыке в Хорватии, публиковался в музыкальных СМИ, в том числе - зарубежных, активно записывался на радио и ТВ. Дискография исполнителя - не менее 35 виниловых пластинок и компакт-дисков.

Артист был участником проекта Trio Orlando и работал в дуэте со своей дочерью Катариной, был членом жюри множества конкурсов.