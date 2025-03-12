В Китае выступили с заявлением после переговоров Украины и США в Джидде

Пекин надеется, что все стороны украинского кризиса смогут путем переговоров найти устраивающее их «устойчивое и долгосрочное» мирное решение. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

11 марта в Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. После этого офис Зеленского опубликовал совместное заявление двух стран, в котором говорится, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил надежду на согласие российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.

В МИД Китая, комментируя американо-украинские консультации в Джидде, напомнили, что Пекин выступает за мирный диалог с первого дня украинского кризиса.

«Мы приняли к сведению сообщения [о готовности Киева к прекращению огня и мирному диалогу]. Китай выступает за диалог и переговоры», - подчеркнула Мао Нин.

Маск оценил переговоры США и Украины

Китайский дипломат также отметила, что Пекин рассчитывает на то, что участники конфликта «найдут устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее взаимные интересы».