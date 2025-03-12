Ермак заявил, что США «с пониманием» относятся к требованиям Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Соединенные Штаты с пониманием относятся к требованиям Киева по гарантиям безопасности, и переговоры по этому вопросу будут продолжаться. Его слова приводит «Европейская правда».

Он подчеркнул, что во время прошедших переговоров стороны рассматривали различные варианты, и «различные варианты находятся на столе». Глава офиса Зеленского добавил, что Украина осознает, какие гарантии безопасности ей нужны, и «американские партнеры это понимают».

«Они с пониманием к этому вопросу относятся, но эти разговоры продолжаются... И много еще работы впереди», – сказал Ермак.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.