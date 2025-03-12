Маск оценил переговоры США и Украины

Глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский миллиардер Илон Маск назвал «отличной работой» результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в соцсети X.

Предприниматель прокомментировал пост госсекретаря США Марка Рубио, который заявил, что переговоры Вашингтона и Киева стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта.

«Отличная работа!» — прокомментировал его заявление Маск.

Зеленский оценил переговоры в Джидде словами «выиграли первую битву»

Напомним, что 11 марта в Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. После этого офис Зеленского опубликовал совместное заявление двух стран, в котором говорится, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.