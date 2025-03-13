SANA: в сирийской Латакии произошло нападение на казарму

Группа сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада попыталась атаковать казарму в провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA, ссылаясь на источник в министерстве обороны, подчиняющемся новым властям страны. По информации источника, конфликт разгорелся у входа на территорию военного объекта. Охрана смогла предотвратить нападение и задержала четверых нападавших. 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента. 10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада. По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения - 900.