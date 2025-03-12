В Грузии вынесли приговор Саакашвили

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу о растрате более $3,2 млн государственных средств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает грузинский телеканал "Мтавари архи".

В Грузии завершились судебные слушания по делу Саакашвили

Приговор зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, однако он отделался штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).

Саакашвили на заседании, где оглашали приговор, не присутствовал и не подключился по видео-конференц-связи. По словам судьи, бывший президент не захотел участвовать в заседании по состоянию здоровья. Приговор вызвал недовольство у находившихся в зале суда сторонников Саакашвили и судебным приставам пришлось их вывести.

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды политика, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера", а также на приобретение предметов роскоши, аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов, оплату расходов сопровождающих лиц.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него завели четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате около 9 млн лари (более $3,2 млн) госсредств находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по настоящее время.