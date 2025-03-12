Сторонники независимости Гренландии победили на выборах

Выступающая за независимость Гренландии оппозиционная партия Demokraatit побеждает на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальным данным, демократы побеждают, набрав 29,9 процентов голосов. За ними следует оппозиционная центристская партия Naleraq, также добивающаяся скорейшей независимости острова.

Третьей идет Inuit Ataqatigiit, которая имела наибольшее число мест в парламенте по итогам прошлых выборов — 12 депутатских мандатов из 31.