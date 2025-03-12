Климатический удар обрушился на крупнейшие города мира

Климатический удар обрушился на крупные города по всему миру, вызывая смертельные колебания между экстремально влажной и сухой погодой по мере усиления климатического кризиса, говорится в новом докладе. Колебания между засухой и наводнениями наблюдаются от Далласа до Шанхая, в то время как Мадрид и Каир входят в число городов, климат в которых резко изменился.

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За последние 20 лет еще десятки городов, включая Лакхнау, Мадрид и Эр-Рияд, пережили климатический “переворот”, сменившись с сухого на влажный и наоборот. В отчете были проанализированы 100 самых густонаселенных городов, а также 12 отобранных городов, и было обнаружено, что в 95% из них наблюдается отчетливая тенденция к более влажной или сухой погоде.

Как пишет The Guardian, изменение климата в городах может привести к усилению последствий наводнений и засухи, ухудшению доступа к чистой воде, санитарным услугам и продовольствию, перемещению населения и распространению болезней. Больше всего страдают города, где инфраструктура водоснабжения и без того находится в плохом состоянии, такие как Карачи и Хартум.

Изменение затронуло города по всему миру, но данные свидетельствуют о некоторых региональных тенденциях: засуха затронула Европу, и без того иссушенный Аравийский полуостров и большую часть США, в то время как города Южной и Юго-Восточной Азии переживают более сильные ливни.

Проведенный анализ иллюстрирует климатический хаос, который привносит в городские районы глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Слишком малое или слишком большое количество воды является причиной 90% климатических катастроф. Более 4,4 миллиарда человек живут в городах, и уже было известно, что климатический кризис усилил отдельные экстремальные погодные катаклизмы по всей планете.

Повышение температуры, вызванное загрязнением окружающей среды ископаемым топливом, может усугубить как наводнения, так и засухи, поскольку более теплый воздух может поглощать больше водяного пара. Это означает, что в жаркие и засушливые периоды воздух может всасывать больше воды из почвы, но при этом выделять более интенсивные ливни, когда идут дожди.

“Наше исследование показывает, что изменение климата во всем мире происходит по-разному”, - комментирует профессор Катерина Михаэлидис из Университета Бристоля.

Ее соавтор, профессор Майкл Сингер из Кардиффского университета, описал эту закономерность как “глобальное изменение климата”.

“Большинство мест, на которые мы обращали внимание, так или иначе меняются, но не всегда предсказуемым образом, - подчеркивает Сингер. – И, учитывая, что мы рассматриваем крупнейшие города мира, в них действительно вовлечено значительное количество людей”.

По словам Катерины Михаэлидис, справиться с климатическими катаклизмами в городах чрезвычайно сложно. Многие города уже сталкиваются с проблемами водоснабжения, канализации и защиты от наводнений, поскольку их население стремительно растет. Но глобальное потепление усугубляет это, поскольку инфраструктура в богатых странах часто стареет, рассчитанная на климат, которого больше не существует, а увеличение числа экстремальных климатических явлений еще больше усложняет создание столь необходимой инфраструктуры в странах с низким уровнем дохода.

Исследователи работали в Найроби, Кения, одном из городов, пострадавших от климатических изменений.

“Люди страдали от нехватки воды, неурожая, падежа скота, а засуха на протяжении многих лет серьезно влияла на их средства к существованию и саму жизнь, - подчеркивает профессор Михаэлидис. – Затем происходит следующее - слишком обильные дожди, и все вокруг затопляется, они теряют еще больше скота, городская инфраструктура перегружается, вода загрязняется, а затем люди заболевают”.

Сол Ойуэла, исполнительный директор неправительственной организации WaterAid, которая заказала анализ, комментирует: “Угроза глобального "нулевого дня" становится все более очевидной – что произойдет, когда 4 миллиарда человек, уже сталкивающихся с нехваткой воды, достигнут критической точки, а продовольствие, здравоохранение, энергетика, природа, экономика и безопасность окажутся под угрозой?”

“Сейчас настало время для срочных коллективных действий, чтобы сообщества могли оправиться от стихийных бедствий и быть готовыми ко всему, что ждет их в будущем. Это сделает мир более безопасным для всех”, - отмечает Оюэла.

Сильные лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе были примером единовременного стихийного бедствия, когда период дождей стимулировал рост растительности, что затем привело к росту пожаров, когда наступила жаркая и сухая погода. Число таких случаев увеличивается из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Новый анализ, проведенный Михаэлидис и Сингером, был гораздо шире и касался изменений экстремальных значений влажности и сухости за последние четыре десятилетия в 112 крупных городах.

В ходе исследования было установлено, что 17 городов по всему миру пострадали от климатических изменений, в результате чего участились экстремальные погодные условия - как влажные, так и сухие. Самые сильные изменения были зафиксированы в китайском Ханчжоу, индонезийском мегаполисе Джакарта и Далласе в Техасе. В число других пострадавших городов входят Багдад, Бангкок, Мельбурн и Найроби. Быстрый переход от экстремальных значений влажности к засушливости затрудняет подготовку и восстановление городов, что наносит ущерб жизни и средствам к существованию.

Анализ также показал, что в этом столетии в 24 городах произошли резкие изменения климата. Наиболее резкие изменения климата с влажного на сухой произошли в Каире, Мадриде и Эр-Рияде, а Гонконг и Сан-Хосе в Калифорнии также вошли в топ-10. Продолжительные засухи могут привести к нехватке воды, перебоям с поставками продовольствия и отключениям электроэнергии там, где используется гидроэнергетика.

Самые резкие переходы от сухих условий к влажным были отмечены в Лакхнау и Сурате в Индии, а также во втором городе Нигерии, Кано. Другими городами, в которых были мокрые переходы, были Богота, Гонконг и Тегеран. Интенсивные дожди могут вызвать внезапные наводнения, разрушающие дома и дороги и распространяющие смертельные заболевания, передаваемые через воду, такие как холера и дизентерия, когда системы санитарии перегружены.

Исследователи также оценили уровень социальной уязвимости и качество инфраструктуры в городах. Городами с наибольшим ростом климатических опасностей в сочетании с наибольшей уязвимостью – и, следовательно, местами, подвергающимися наибольшей опасности, – были Хартум в Судане, Фейсалабад в Пакистане и Амман в Иордании.

Даже в городах, где изменения климата были менее заметны, почти во всех них наблюдались четкие тенденции. В число мест, где за последние 40 лет стало суше, вошли Париж, Лос-Анджелес, Кейптаун и Рио-де-Жанейро. Многие из тех, кто становится более влажным, находятся в Южной Азии, например в Мумбаи, Лахоре и Кабуле.

Исследователи также обнаружили 11 городов, где за последние 20 лет сократилось количество экстремально влажных или засушливых месяцев, включая Нагою в Японии, Лусаку в Замбии и Гуанчжоу в Китае.