Оценена реальность «мечты» Трампа о мире на Украине

Предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, «безусловно, является хорошей новостью, на первый взгляд», – комментирует итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии канал CNN, добавляя: «Но перемирие - самая сложная и ущербная идея в этом десятилетнем конфликте».

На Москву будут оказывать давление, требуя показать, что она не является препятствием для достижения президентом США Дональдом Трампом цели достижения мира практически любой ценой, отмечает CNN в своем анализе ситуации.

Как предполагает CNN, президент России Владимир Путин, скорее всего, согласится на ту или иную форму мира. Возможно, это не будет немедленное прекращение огня, и Россия решит отложить его начало, чтобы сначала достичь военных целей, особенно в Курской области, где Украину вот-вот вышвырнут с территории России, которую она оккупирует с августа.

«Но тогда реальность восторжествует над теорией телефонной дипломатии, – отмечает далее CNN, утверждая, что «Кремлю нельзя доверять в проведении конструктивной дипломатии».

Второй же аргумент, по мнению CNN, заключается в том, что Киев сохраняет максималистские амбиции по возвращению своей территории и отказывается от замораживания линии фронта, поскольку это означало бы, вероятно, безвозвратную потерю пятой части его территории, а также потому, что Украина, скорее всего, не будет перевооружаться с такой же энергией, как Москва, и окажется в невыгодном положении, если Россия снова атакует.

Однако теперь ясно, что большинство украинцев считают контрнаступление с целью отвоевания потерянной территории несбыточной мечтой, когда основная задача по отражению российских атак осложняется нехваткой боеприпасов и людских ресурсов, подчеркивает CNN.

Любое прекращение огня, скорее всего, перерастет в ожесточенную борьбу за то, чтобы возложить вину за его срыв, прогнозирует американский канал.

То, что произойдет дальше – или во время любой паузы в военных действиях, – определит исход военного конфликта, полагает CNN.

Во-первых, это полное прекращение огня по всей линии фронта на целый месяц. Это само по себе очень большая просьба. На протяжении сотен миль обе стороны в течение многих лет использовали бронетехнику, затем артиллерию, затем беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что в течение месяца все это может внезапно прекратиться. Что ошибок не будет. Что никто не откроет огонь в панике или для сведения счетов. Что газовый баллончик для приготовления пищи не взорвется по ошибке и не спровоцирует перестрелку, которая навсегда нарушит мир, размышляет CNN.

По этой причине некоторые европейские чиновники и Украина изначально предложили частичное прекращение огня в воздухе, на море и при атаках на энергетическую инфраструктуру. Их аргумент заключался в том, что это якобы упростило бы мониторинг – что нарушения было бы проще приписать любой из сторон. Однако в Джидде этот аргумент был отвергнут в пользу гораздо более масштабного предложения. Если Москва согласится, все должно внезапно прекратиться на месяц, отмечает CNN.

Но практически невозможно, чтобы не было ошибок или столкновений, мрачно констатирует CNN.