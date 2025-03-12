Зарубежные СМИ оценили итоги переговоров США и Украины

Делегации Украины и США 11 марта провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев «выразил готовность» на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Зарубежные СМИ назвали встречу «облегчением» для Украины, но усомнились, что Москву устроят какие-либо временные соглашения.

По итогам переговоров США решили немедленно снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Хотя член американской делегации, глава Госдепартамента Марко Рубио заявил перед встречей, что Украине придется пойти на территориальные уступки, на переговорах 11 марта тема уступок не обсуждалась, рассказал Politico осведомленный украинский чиновник.

Переговоры состоялись менее чем через две недели после перепалки в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отмечает The Hill. Результаты встречи означают «серьезное облегчение» для Украины - совсем недавно Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвиняли Зеленского в неблагодарности и указывали, что он «не имеет козырей» на переговорах.

В состав украинской делегации входили глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Ермак и Сибига были в костюмах, в отличие от Зеленского, которого союзники Трампа раскритиковали за его внешний вид в Овальном кабинете, подчеркнуло The Hill.

Хотя украинское руководство злят требования Трампа, есть четкое ощущение, что на фоне истощения ВСУ Зеленский должен приложить все усилия, чтобы наладить отношения с Белым домом, отмечает The Guardian. В заявлении, опубликованном по итогам переговоров США и Украины, подчеркивается, что Трамп и Зеленский «как можно скорее заключат всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины».

Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное соглашение по прекращению огня, могут начаться настоящие переговоры, подчеркивает Fox News. По словам Рубио, стороны перешли от вопроса о том, закончится ли этот конфликт, к вопросу о том, как именно он закончится.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что открыт для обсуждений урегулирования, однако он и его дипломаты неоднократно заявляли, что выступают против временного прекращения огня и будут стремиться к соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность России, отмечает South China Morning Post. В то же время Трамп настаивал, чтобы Украина согласилась на прекращение огня, не получив при этом долгосрочных гарантий безопасности от Вашингтона. Такая позиция вызывает беспокойство у европейских союзников Киева.