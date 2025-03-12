В США раскрыли одну из важных тем переговоров с Украиной

На переговорах представителей США и Украины в Саудовской Аравии обсуждались гарантии безопасности для Киева.

Тему переговоров раскрыл советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает The New York Times (NYT).

«Мы также подробно обсудили, как эта война окончательно завершится, какие гарантии они (Украина — прим. «Ленты.ру») получат для своей долгосрочной безопасности и процветания», — сообщил Уолтц.

Ранее советник американского лидера сообщил, что в ходе переговоров Киев предложил конкретные шаги по завершению конфликта.

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Уолтц также подтвердил, что Соединенные Штаты сняли паузу в предоставлении помощи Украине после встречи в Джидде.