Если Россию не удастся убедить согласиться на прекращение огня, конфликт на Украине продлится.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться...» – сказал американский лидер.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Генсек НАТО оценил попытки Трампа остановить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин заявлял, что российская специальная военная операция на Украине может завершиться через два месяца в случае, если Украина перестанет получать от западных партнеров спонсорские деньги и боеприпасы.