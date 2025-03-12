Несколько европейских политиков одинаково заявили о «мяче на стороне России»

Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X приветствовала переговоры США и Украины по прекращению огня.

«Мяч, как всегда, на стороне России. ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира», — говорится в публикации.

Такую формулировку использовали и другие европейские политики. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали предложение о прекращении огня, подчеркнув, что «мяч на стороне РФ».

Ранее Киев по итогу переговоров выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и восстановили помощь в обеспечении безопасности Украины.