Пока вы спали: призыв Еврокомиссии к войне и готовность Киева прекратить огонь

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Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины готовы на полное прекращение огня, пишет РИА Новости.

"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", — сказал Трамп во время круглого стола, посвященном бизнесу.

Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов"

Предприниматель Илон Маск заявил, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершены проплаченными агитаторами, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию бизнесмена.

Ранее пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа. На нем лидер Соединенных Штатов выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами".

"Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию.

В Еврокомиссии призвали готовиться к худшему

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что Европа должна готовиться к войнам, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму его речи, размещенную на сайте ЕК.

"Мы сталкиваемся с явной и реальной опасностью. Никто из нас не видел этого в своей жизни. Больше, чем когда-либо, Европа должна подготовиться к худшему, чтобы предотвратить худшее — возможность военной агрессии против нас. Такая подготовка — единственный способ сдержать худшее", — сказал Кубилюс, имея в виду некую "угрозу" со стороны России.

При этом он не объяснил, чем именно Россия угрожает Европе, однако призвал продолжать "поддерживать и защищать" Украину.

Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент - мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", - сказала Левитт в эфире телеканала.

В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на бриффинге отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, пишет РИА Новости.

"Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Ассошиэйтед Пресс", — сказал Левитт на брифинге.

Отмечается, что отношения у администрации президента США Дональда Трампа с указанным репортером и без того напряженные.