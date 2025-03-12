Британский генерал раскрыл план Запада по сдерживанию России

Армии США и Великобритании будут продолжать совместные военные учения, необходимые для "сдерживания России в Европе". Об этом пишет Reuters со ссылкой на британского маршала авиации Джонни Стрингера.

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Военнослужащий заявил, что у Лондона и Вашингтона имеется постоянный план по продолжению совместных миссий. Эти операции служат "важными сообщениями" для Владимира Путина.

"Они необходимы для нашей собственной подготовки и для того, чтобы мы, не дай бог, были готовы отправиться на войну в случае необходимости", – добавил Стрингер.

Ранее ФСБ выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Кроме того, их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

В Кремле отметили, что российские спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов.