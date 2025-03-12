Zeit: делегация Украины в Джидде испугалась последствий налета БПЛА на Москву

Представители украинской делегации, приехавшие на переговоры с США в Саудовскую Аравию, испугались срыва переговоров после попытки атаки БПЛА по Москве. Как утверждает немецкая газета Die Zeit, в Джидде украинские чиновники «сбились в кучу, выражая обеспокоенность».

«Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение нашего (украинского — RT.) руководства. Но было ли оно правильным? Ставит ли атака под угрозу переговоры?» — говорится в статье.

Отбита самая массированная атака дронов ВСУ на Москву. Собянин заявил, что сбиты сотни беспилотников

Ранее в российском МИД заявили, что атакой БПЛА на Россию Киев расписался в бессилии и недоговороспособности. Кроме того, в российском ведомстве пообещали наказать причастных к атаке дронов на Московский регион.