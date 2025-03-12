Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место и объяснил ему, что Вашингтон серьезно настроен на долгосрочное мирное соглашение по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он [Трамп] - главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно - такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Трамп сравнил переговоры с Россией и Украиной

При этом Ливитт отметила, что не получала информации о реакции России по тем договоренностям, которые обсуждались в Джидде между США и Украиной.

"Мне не сообщали об этом. Я знаю, что госсекретарь [Марко] Рубио и помощник [главы Белого дома] по национальной безопасности Майк Уолтц очень усердно работают над этим. Президент [Трамп], очевидно, очень вовлечен в эту работу. Сегодня в течение всего дня его информировали о ситуации, разворачивающейся в Саудовской Аравии", - добавила она.

Во вторник в Джидде прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых сайт Зеленского опубликовал совместное заявление. В нем говорится, что стороны условились вскоре заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов. Киевский режим подтвердил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Россией. В свою очередь США обязались немедленно возобновить предоставление разведданных и поддержку Украине.