Бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что власти Украины могут пытаться сорвать режим прекращение огня, провоцируя Россию. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

© Lenta.ru

Эксперт предупредил о возможных провокациях Украины и допустил, что страна позволит себе нарушить договоренность о прекращении огня.

Названы причины согласия Украины на прекращение огня

«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская», — сказал он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.