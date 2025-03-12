Стало известно о планах Турции выступить в качестве посредника по Украине

Сегодня, 12 марта, в Анкаре встретятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ходе переговоров они, вероятно, обсудят возможность выступления Анкары в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре, стороны также намерены поговорить о последних событиях, связанных с конфликтом, а также о том, как она влияет на региональную безопасность.

МИД Турции: предложение Анкары о посредничестве по Украине "всегда на столе"

«У западных партнеров есть понимание того, что Турция имеет стратегическое значение в этом конфликте, имеет перспективы посредничества», — указывает в сообщении.

Ранее Турция уже заявляла, что готова выступить посредником по Украине.