Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии только для того, чтобы остановить наступление российской армии. Такое мнение в беседе с Валерий Коровин.

Эксперт отметил, что это уже не первый раз, когда России предлагают перемирие, и всегда это приводило лишь к негативным последствиям. В качестве примера Коровин привел Чечню и Донбасс.

В России грубо ответили на предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной

«Сейчас российские Вооруженные силы набрали нужную динамику, идет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве», — убежден аналитик.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал это лукавством, отметив, что для Вооруженных сил Украины складывается «катастрофическая» ситуация.